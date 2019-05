Recuperato e restituito al legittimo proprietario l’asino che passeggiava a San Martino d’Albaro

Genova – Lieto fine per la “fuga” dell’asinello avvistato mentre passeggiava per via Mosso, nel quartiere di San Martino d’Albaro e poi tra i viali dell’ospedale cittadino.

L’animale era fuggito dal terreno dove vive abitualmente, accudito insieme ad un altro esemplare della stessa razza o forse una manomissione della recinzione istallata per custodirlo è stata manomessa da ignoti.

L’asinello, domenica mattina, è sceso da salita superiore di Santa Tecla ed ha iniziato a girovagare per le strade cittadine tra lo stupore dei passanti che lo hanno fotografato e filmato con grande curiosità ma anche con una certa trepidazione visto che l’animale attraversava la strada e avrebbe potuto finire vittima di un incidente.

Le numerose chiamate ai centralini delle forze dell’ordine hanno però fatto scattare i controlli e l’animale è stato individuato mentre passeggiava tranquillamente per i viali dell’ospedale San Martino, sul lato dell’ingresso principale, dopo una tranquilla passeggiata all’interno del parco del nosocomio.

Bloccato l’asinello si è risaliti abbastanza agevolmente al proprietario che si è subito attivato per il recupero dell’animale che è stato riportato al terreno dove è custodito e che si trova poco lontano.