Riviera International Film Festival premia “Son of Denmark” di Ulaa Salim

Sestri Levante (Genova) – È “Sons of Denmark” del regista danese Ulaa Salim a trionfare nella terza edizione del Riviera International Film Festival, la rassegna cinematografica dedicata ai registi under 35 andata in scena dal 7 al 12 maggio a Sestri Levante.

Nella sezione documentari vince “Chasing the Thunder” di Mark Benjamin e Marc Levin, premiato anche dalla Student Jury.

Miglior attore a Noémie Merlant di “Paper Flags”, miglior attrice a Guillaume Gouix di Paper Flags, miglior regista a Tamas Yvan Topolanszky di “Curtiz, mentre il pubblico in sala ha deciso di incoronare “Hopelessly Devout” Marta Díaz De Lope Díaz.

Il RIFF2019 Jury Award va a “Gwen” di William Mc Gregor, il RIFF2019 Sky Special Award a “Summer Survivor” di Marija Kavtaradze e l’Achievement Award a Fanni Metelius di “The Heart”. Durante cerimonia di premiazione, andata in scena alle 18 in un Ex Convento dell’Annunziata gremito, è stato inoltre consegnato l’Icon Award a Claire Forlani e il Carrier Award a Eddy Moretti.

«Abbiamo superato ogni record dell’anno scorso – racconta Stefano Gallini-Durante, Presidente del Riviera International Film Festival – a dimostrazione di come il Riviera International Film Festival sia diventata una rassegna cinematografica di caratura nazionale. Le aspettative erano già alte, ma i risultati ci hanno stupito, con le sale più volte sold out per proiezioni ed eventi. Nei prossimi giorni avremo i dati precisi, ma è stato un successo da ogni punto di vista, dai biglietti staccati al numero di turisti: un boom che si riflette anche sulla città, con operatori e albergatori a registrare un aumento delle presenze. Il nostro team è giovane e motivato, e i risultati conquistati ci incoraggiano a far sempre meglio».

Durante la cerimonia di premiazione, presentata dalla Madrina del festival Stella Egitto, sono intervenuti anche il Presidente del Riviera International Film Festival Stefano Gallini-Durante, il direttore esecutivo Vito D’Onghia, i componenti delle due giurie, Sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio e il presidente di Renergetica Davide Sommariva, che ha consegnato il Premio Renergetica a “Chasing the Thunder”, pellicola vincitrice nella sezione documentari sostenuta da Renergetica.

Il Riviera International Film Festival è realizzato con il sostegno del Comune di Sestri Levante, con Mediaterraneo Servizi e con il patrocinio di Regione Liguria e del Comune di Portofino.

RIFF2019 AWARDS



RIFF2019 Best Film Award: “Sons of Denmark” di Ulaa Salim

RIFF2019 Best Documentary Award: “Chasing the Thunder” di Mark Benjamin e Marc Levin

RIFF2019 Best Director Award: Tamas Yvan Topolanszky – “Curtiz”.

RIFF2019 Best Actress Award: Noémie Merlant – “Paper Flags”

RIFF2019 Best Actor Award: Guillaume Gouix – “Paper Flags”

RIFF2019 Audience Award: “Hopelessly Devout” di Marta Díaz De Lope Díaz

RIFF2019 Jury Award: “Gwen” di William Mc Gregor

RIFF2019 Student Jury Award: “Chasing the Thunder” di Mark Benjamin e Marc Levin

RIFF2019 Achievement Award: Fanni Metelius – “The Heart”

RIFF2019 Sky Special Award: “Summer Survivor” di Marija Kavtaradze

RIFF2019 Icon Award: Claire Forlani

RIFF2019 Carrier Award: Eddy Moretti

Trama di Sons of Denmark (2019) DI Ulaa Salim

Un attacco terroristico in una metropolitana danese crea terreno fertile per l’avanzata dell’estrema destra. Un anno dopo, le elezioni consegnano il governo al partito del leader nazionalista Martin Nordahl mentre il violento gruppo filonazista Figli della Danimarca terrorizza la minoranza araba per le strade.

Il giovane Zakaria cerca di resistere e incontra il mentore Ali, che lo trascina in un gruppo di islamisti che pianificano l’uccisione di Nordahl.

Cast: Mohammed Ismail Mohammed, Zaki Youssef