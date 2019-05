Incendio in via Pastore a Voltri, morto un uomo

Genova – Vigili del fuoco in azione in via Pastore, sulle alture di Voltri, nel ponente genovese, per un incendio in un’abitazione. Dalle prime informazioni risulterebbe che un uomo sia rimasto ucciso dal denso fumo sprigionato nel suo appartamento a causa delle fiamme.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e le ambulanze del 118 che hanno soccorso anche due persone rimaste intossicate sempre a causa del denso fumo che ha invaso l’intero condominio che è stato fatto evacuare.

Una volta sgomberato il palazzo, i pompieri sono intervenuti per spegnere le fiamme nell’appartamento e hanno fatto la macabra scoperta. Il corpo di un uomo, riverso a terra, nell’appartamento dove era scoppiato l’incendio.

Il rogo è stato spento e ora sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio e le eventuali responsabilità.

(foto Archivio)