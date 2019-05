Audition productions, le audizioni di Mara Galeazzi e Matteo Levaggi al Carlo Felice

Genova – Una giornata di audizioni alla ricerca di nuovi talenti della danza a Genova si svolgerà domenica 19 maggio al teatro Carlo Felice.

Un’occasione importante che permette al capoluogo ligure di entrare in un progetto interessate che coinvolte Mara Galeazzi, in passato prima ballerina del Royal Ballet di Londra, e il coreografo Matteo Levaggi, con l’intento proprio di rilanciare la danza di pregio.

L’audizione andrà a cercare tra i candidati, ragazzi e ragazze con un’ottima tecnica di danza classica, contemporanea e voguers.

Il programma della giornata prevede una classe di danza classica alle ore 10.00; alle 11.30 gli esaminatori guarderanno le variazioni sia in classica che in contemporanea dei vari partecipanti che avranno un minuto di tempo per portare il loro personale pezzo.

Alle 14.30 Matteo Levaggi terrà un workshop coreografico per tutti i ballerini selezionati.

La commissione esaminatrice è formata da Carla Fracci, universalmente riconosciuta come una delle più grandi ballerine del ‘900, Mara Galeazzi, Matteo Levaggi, Karole Armitage (in diretta streaming) Loretta Alexandrescu Stein e la nota critica di danza Elisa Guzzo Vaccarino.