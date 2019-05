Bancarotta e riciclaggio, due arresti a Savona

Savona – E’ scattata questa mattina l’operazione della Guardia di Finanza per bancarotta, riciclaggio e intestazione fittizia di società che sta coinvolgendo diverse regioni italiane e non solo.

Al centro dell’inchiesta sarebbero finite 42 società operanti nel settore della prevenzione antincendio e antifortunistica,, i cui proventi sarebbero stati trasferiti all’estero.

All’alba, infatti, gli uomini delle Fiamme Gialle di Padova sono entrati in azione in Veneto, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Puglia, Campania, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, eseguendo dodici misure di custodia cautelare.

Controlli in corso anche in Slovacchia, Croazia e Slovenia dove i militari italiani hanno ricevuto il supporto della polizia dei paesi in questione.

A Savona due sono gli imprenditori arrestati e circa 100 le perquisizioni in corso. Inoltre, è in corso anche il sequestro preventivo di 8,5 milioni di euro.