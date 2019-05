Frittelle gratis solo ai bambini italiani, indagato il consigliere di Fratelli d’Italia

Genova – Il consigliere comunale di Mantova, Luca De Marchi, del partito Fratelli d’Italia sarebbe stato indagato dalla Procura per aver dichiarato che le frittelle di una festa organizzata in un Luna Park locale sarebbero state donate gratuitamente “solo ai bambini italiani”.

A darne notizia Aleksandra Matikj, presidente del “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione che, in una nota stampa precisa che il consigliere di Mantova “è indagato per i reati di cui agli articoli 595 comma 1, comma 3 e 596 BIS del codice penale”.

«Davanti allo sdegno di milioni di persone da tutta l’Italia – ha spiegato Matikj – abbiamo querelato. Da questa scioccante iniziativa si era dissociata e fin da subito anche la Leader di FdI, Giorgia Meloni, invitandolo a chiedere perdono pubblicamente. De Marchi ha risposto: «Ho annullato l’iniziativa… Ma non chiedo scusa!»

Il Comitato contro ogni forma di discriminazione ha avviato la denuncia alla Procura perchè si tratta “di bambini, isolati soltanto perché nati in un altro Paese”.

Il Pubblico Ministero Dott.ssa Gabriella Dotto ha iscritto il consigliere nel registro degli indagati per il reato di diffamazione aggravata avviando così un’indagine.

“È un inizio – prosegue Matikj – Tuttavia non è escluso che con i miei Legali si chieda un incontro con il Procuratore capo Francesco Cozzi. Sarei curiosa di sapere cosa ne pensa anche lui. Ora aspettiamo che gli atti vengano trasmessi alla Procura di Mantova dove i fatti si sono compiuti, per fare un’integrazione che stiamo preparando con i nostri Legali.»