Incendio in un hotel al Canaletto di La Spezia, evacuate 80 persone

La Spezia – Una notte decisamente da dimenticare quella trascorsa da alcuni turisti in un hotel del quartiere Canaletto dove, ieri notte, è divampato un incendio in un vano tecnico che ha fatto scattare l’evacuazione dell’intera struttura e l’intervento dei vigili del Fuoco.

Per cause in corso di accertamento, le fiamme si sono sprigionate all’interno del vano interrato all’interno del quale si trovano le pompe degli impianti idrici.

A causa del fumo sono scattati gli allarmi antincendio in tutto l’edificio e il personale in servizio nell’hotel, con grande prontezza e senso di responsabilità, ha allertato i soccorsi attraverso il NUE 112 (Numero Unico di Emergenza) e nel subito si è prodigato nel tentativo di spegnere le fiamme con alcuni estintori.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una APS (Autopompaserbatoio) e cinque unità operative. Mentre due operatori attaccavano l’incendio con l’acqua erogata dal naspo ad alta pressione, gli altri si occupavano dell’evacuazione delle persone che ancora non erano uscite dalle proprie stanze.

In totale sono state evacuate circa 80 persone di varie nazionalità le quali, dopo due ore, sono potute rientrare nelle loro stanze.

In pochi minuti i Vigili del Fuoco hanno avuto ragione delle fiamme, ma il fumo era ancora persistente per cui hanno provveduto a posizionare, all’esterno del locale, un motoventilatore che ne ha permesso, grazie alle finestre aperte ai piani superiori, una rapida evacuazione.

Successivamente i Vigili del Fuoco hanno effettuato le operazioni di bonifica e di accertamento del ripristino delle condizioni di sicurezza anche con l’utilizzo della termocamera (particolare telecamera sensibile al calore) per scongiurare che vi fossero punti della struttura ancora caldi.

L’intervento è durato, in totale, circa tre ore e fortunatamente non si segnalano feriti.