Incendio in via Pastore a Voltri, indagini sulla morte di un disabile

Genova – E’ stata aperta un’indagine sulla morte, avvenuta ieri sera, in un appartamento di via Pastore, a Voltri, nel ponente genovese, di un 75enne disabile deceduto in seguito ad un incendio divampato nella sua abitazione.

L’allarme è stato dato dalla moglie e dal figlio della vittima che, vedendo fumo e fiamme in casa, hanno chiamato aiuto telefonando al 112.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e le ambulanze del 118.

L’intero edificio di sette piani è stato fatto evacuare e le famiglie hanno dovuto lasciare in tutta fretta le loro abitazioni mentre i pompieri intervenivano nell’appartamento interessato dalle fiamme.

Appena entrati i vigili del fuoco hanno fatto la macabra scoperta, trovando l’anziano ormai cadavere. Moglie e figlio erano invece in stato di intossicazione da fumo e sono stati trasferiti in ambulanza in ospedale.

Spente le fiamme sono partite le prime indagini per accertare l’origine dell’incendio e per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia costata la vita all’anziano disabile.