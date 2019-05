Lavori all’ex grattacielo SIP, chiuse le strade vicine

Genova – A partire da venerdì 17 maggio – e per tutta la prossima settimana – sono in programma interventi straordinari agli impianti di condizionamento del grattacielo Confindustria ex Telecom in via Fiume per la realizzazione dei quali è necessario l’utilizzo di una gru dal forte impatto.

L’assessorato alla mobilità del Comune di Genova ha quindi previsto – dalle ore 20 di venerdì 17 alle ore 24 di venerdì 24 maggio 2019 – le seguenti misure:

Per consentire lavorazioni sul grattacielo Confindustria ex Telecom

– nel tratto compreso tra via Edmondo de Amicis e via S. Vincenzo è istituito il divieto di sosta e il divieto di circolazione ad eccezione dei veicoli impiegati nelle lavorazioni. I veicoli diretti a via Fiume, provenienti da via De Amicis, potranno svoltare a destra dopo la prima isola spartitraffico situata in piazza Verdi provenendo da via De Amicis;

– nel tratto compreso tra via San Vincenzo e via Colombo, istituzione del divieto di sosta con rimozione del veicolo per gli inadempienti, ad eccezione dei veicoli impiegati nelle lavorazioni;

– durante le fasi di allestimento e disallestimento della gru, istituzione del divieto di transito per i veicoli che da via Fiume sono diretti in via San Vincenzo. Contestualmente i veicoli che debbono accedere alle proprietà laterali di via San Vincenzo, in via Ricci (tratto compreso tra via Tollot e via San Vincenzo) e in vico del Corallo, dovranno transitare da via Ricci-Tollot, transito che sarà regolamentato da agenti della Polizia Locale e/o movieri;

– il capolinea della linea AMT situato nel tratto tra viale Thaon di Revel e piazza Verdi, durante le lavorazioni viene spostato in via Fiume nel tratto di strada compreso tra via Cadorna e viale Thaon di Revel.