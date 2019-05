Ritorna Pint Of Science, la divulgazione scientifica arriva al pub

Genova – Parlare di argomenti scientifici, anche complessi, davanti a un bicchiere di birra.

Questo è Pint Of Science, il format di divulgazione scientifica più grande al mondo che quest’anno si terrà dal 20 al 22 maggio.

Oltre trecento ricercatori, riuniti in diversi pub da nord a sud, e in contemporanea con altri 24 paesi del mondo, racconteranno la scienza sorseggiando pinte di birra.

Il format, nato in Gran Bretagna otto anni fa dalle menti di due ricercatori dell’Imperial College di Londra, Michael Motskin e Praveen Paul, è sbarcato in Italia nel 2015 coinvolgendo sei città, tra cui Genova.

Quest’anno le città in cui si svolgerà Pint Of Science saranno 23 (in ordine alfabetico: Avellino-Sarno, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pisa-Lucca, Pavia, Reggio Calabria, Roma, Siena, Trento-Rovereto, Trieste e Torino).

A proposito di Pint Of Science Andrea Bersani, fisico dell’Inaf e coordinatore del gruppo genovese, spiega: “Pint Of Science è cresciuto enormemente negli anni, ma lo spirito è sempre lo stesso, e consiste nel portare la scienza al pub, affrontando anche gli argomenti più complessi con un linguaggio semplice e in un’atmosfera conviviale, nella quale, spesso, lo spazio dato alle domande del pubblico è anche maggiore rispetto al tempo impiegato dal relatore per presentare il proprio campo di lavoro. Dalle sei città del 2015 siamo passati alle ventitre di queste ultime due edizioni e, naturlamente, siamo orgogliosi del fatto che Genova ci sia sempre stata, a testimonianza del grande interesse mostrato dal pubblico per un evento capace di incuriosire anche le persone apparentemente più distanti, per loro formazione, dalle discipline scientifiche”.

Anche a Genova si svolgeranno nove talk di una quarantina di minuti ciascuno saranno ospitati in tre diversi pub per tre sere consecutive. Tre pub per tre aree tematiche che saranno Our Body (biologia umana) al Dall’Orso il paradiso della Pinsa in via San Bernardo; Tech Me Out (Tecnologia) alla Birreria HB di via Boccardo; Atoms To Galaxies (chimica, fisica e astronomia) al Rumenta di via dei Giustiniani.Un programma vario creato per soddisfare gli interessi più svariati, dagli antibiotici, all’ambiente fino all machine learning per la diagnostica e alla conservazione dei beni culturali.

Pint of Science è un evento completamente gratuito e non a scopo di lucro, che esiste grazie al contributo degli sponsor principali: INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica), AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), SIERR (Società Italiana Embriologia Riproduzione e Ricerca).