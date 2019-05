Savona – Spiaggia per cani, ENPA ci riprova: “Controlleranno guardie volontarie”

Savona – L’ENPA non demorde e lancia un appello all’Autorità Portuale Savonese per ritornare sulla recente decisione di non aprire, per l’anno in corso, la spiaggia dedicata agli animali sul litorale vicino al porto.

Nel comunicato diffuso dalla Protezione Animali, infatti, si legge: “[l’appello] lo ha inviato la Protezione Animali savonese, ribadebdo la disponibilità, nei limiti dei suoi livelli organizzativi, di garantire, a mezzo delle proprie guardie zoofile volontarie, una vigilanza non continuativa sul tratto di spiaggia richiesto; la maggior ragione del diniego, scaturito in una recenete riunione con i rappresentanti della guardia costiera, dei comuni, dei bagni marini e dell’Enpa, era stata infatti la dichiarata impossibilità degli organi di vigilanza pubblica a svolgere controlli per evitare i frequenti comportamenti scorretti verificatisi l’anno scorso alla foce del torrente Letimbro, prima e unica spiaggia per cani aperta a Savona; ora il problema dovrebbe quindi essere soltanto l’individuazione del tratto di spiaggia, da riservare esclusivamente a cani e padroni, dopo che Enpa ha sconsigliato le foci dei torrenti come il Letimbro, per la vicinanza inconciliabile con le numerose colonie di animali selvatici presenti; i siti più indicati, sempre secondo l’Enpa, potrebbero essere quindi quello prospicente all’ex Famila di via Nizza o la spiaggia delle ‘baracche’ sotto il Priamar, al Prolungamento“.

Proprio la zona sotto al Priamar era valsa uno scontro tra la Protezione Animali e Costa Crociere, decisa a riservare il tratto di spiaggia per i croceristi fermi a Savona dopo gli accordi presi con l’Autorità Portuale.

Ancora, Enpa ricorda che nel solo comune di Savona sono oltre 7.500 i cani registrati e che il turismo animalista, a fronte di una crisi del settore turistico della Riviera, si trova in tendenza opposta, con una crescita costante.

A dimostrazione ci sarebbero i dati dei gestori delle spiagge dogfriendly a pagamento e i comuni delle spiagge libere amiche degli animali, attivate su impulso proprio della protezione animali savonese.