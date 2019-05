Si finge turista e nasconde 10 chili di cannabis nel trolley: arrestato

Genova – Si è finto un turista, con tanto di trolley al seguito, il giovane pusher arrestato dalla Polizia Ferroviaria lo scorso 11 maggio nella stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe.

Il ragazzo, un ventenne nigeriano, ha tentato di passare inosservato camuffandosi per uno dei centinaia di turisti presenti in città e interessato alle bellezze della Liguria.

Non aveva tenuto conto dei controlli all’interno delle stazioni ferroviarie con la presenza costante degli agenti della Polizia Ferroviaria per individuare proprio eventuali corrieri della droga che utilizzano i treni per muovere gli stupefacenti.

La vista delle divise ha messo in allarme il ventenne che ha affrettato il passo. Il comportamento nervoso ha indotto gli agenti al controllo che ha portato a scoprire, nascosti nel trolley, dieci chili di derivati della cannabis divisi in dieci involucri.

I panetti da un chilo ciascuno sono stati sequestrati dagli agenti. Il giovane è stato arrestato ed è stato condotto all’interno del carcere di Marassi.