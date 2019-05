Antonello Venditti in concerto a Genova

Genova – Dopo i sold-out di Roma, Napoli, Torino, Milano e Firenze, Antonello Venditti arriverà il 18 maggio all’RDS Stadium di Genova.

L’appuntamento si aggiunge alla serie di eventi unici per celebrare i 40 anni di “Sotto il segno dei Pesci”, uno degli album più significativi che ha fatto la storia della musica italiana, dove Antonello Venditti sarà accompagnato dalla sua band storica, dando vita a un concerto intergenerazionale, con i brani dell’album inseriti al centro di 45 anni di canzoni. L’album stesso è stato inoltre ripubblicato da Universal Music.

Un vero e proprio viaggio con perle entrate nella memoria collettiva di un intero Paese, che raccontano un’epoca e che sono diventate senza tempo, che parlavano ai giovani di allora e che sono capaci di comunicare ai ragazzi di oggi con un linguaggio assolutamente contemporaneo.

“SOTTO IL SEGNO DEI PESCI” dopo i sold-out di Roma, Napoli, Torino, Milano e Firenze, prosegue il suo viaggio nel 2019 e sarà il 18 maggio a Genova al Rds Stadium e per concludere il 25 maggio al Pala Barton di Perugia.

Dopo il successo nei palazzetti, il viaggio per l’Italia di Antonello Venditti proseguirà in estate con “SOTTO IL SEGNO DEI PESCI OUTDOOR” e sarà il 7 luglio a Sordevolo(BL) presso l’Anfiteatro Giovanni Paolo II, il 9 luglio a Pistoia in Piazza Duomo, l’11 luglio a Palmanova (UD) in Piazza Grande, il 13 luglio a Gardone Riviera (BS) al Vittoriale, il 16 luglio a Cervere (CN) all’Anfiteatro dell’Anima. Il 18 luglio arriverà a Marostica (VI) in Piazza Castello, il 20 luglio a Cervia (RA) in Piazza Garibaldi. Il 25 luglio sarà alla Banchina S. Domenico di Molfetta (BA), il 9 agosto all’Arena Parco Centrale di Follonica (GR), il 14 agosto allo Stadio del Baseball di Anzio (RM), il 16 agosto allo Sferisterio di Macerata, il 18 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello (LI) , il 20 agosto al Porto Luca Ferrari di Alassio (SV) e il 23 agosto al Forum Eventi di San Pancrazio Salentino (BR), il il 27 agosto al Teatro Antico di Taormina e il 29 agosto al Castello a Mare di Palermo.