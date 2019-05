Chiavari – Partono i lavori per la pavimentazione e sottoportici di piazza Roma

Chiavari – Al via gli interventi di restyling della pavimentazione e dei sottoportici di Piazza Roma (lato levante e nord) e di Corso Dante, da Via Marsala a Piazza Cavour.

Chiavari. Partiranno a fine Maggio gli interventi di riqualificazione della pavimentazione e dei sottoportici di piazza Roma (lato nord e lato levante) e della parte terminale di corso Dante, compresa tra via Marsala e piazza Cavour, per un importo pari a 224.209,12 oltre Iva al 22%.

«L’intervento prevede opere di manutenzione, recupero e restyling delle pavimentazioni dei marciapiedi della zona di piazza Roma e corso Dante – ha spiegato il sindaco Marco Di Capua – In particolare si tratta sia di opere qualificabili come risanamento conservativo sia come rinnovamento, con l’introduzione di alcune innovazioni. Oltre al recupero in senso stretto, con materiali analoghi all’esistente (da attuare sulla graniglia e nei sottoportici) si prevede di ampliare la zona pavimentata della piazza e di utilizzare basoli in arenaria per il tratto iniziale di corso Dante, in continuità con Via Vittorio Veneto: obiettivo uniformare la zona alle caratteristiche proprie del centro storico. Contiamo di terminare, da contratto, entro 200 giorni dalla data di inizio lavori. Era un intervento necessario e dovuto per recuperare la bellezza dei nostri sottoportici e mantenere più decorosa la città.

Questo è solo uno dei tanti interventi su cui la mia amministrazione si è concentrata in questi primi anni di insediamento: a breve partiranno i lavori presso il palazzo di giustizia, per i locali della Guardia di Finanza, il restyling delle palestrine di via Gastaldi, di piazza Del Buono, della palazzina a ponente di Villa Rocca e del tempietto pompeiano del giardino botanico della villa, il rifacimento del primo piano del palazzo delle Poste per la nuova sede dei servizi sociali, ed infine una nuova pubblica illuminazione a led in diverse zone della città».