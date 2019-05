Gallerie tra Moneglia e Riva Trigoso chiuse per il rischio frane

Moneglia – Gallerie chiuse tra Riva Trigoso e Moneglia a causa di un movimento franoso che ha fatto scattare le misure di sicurezza. A comunicarlo sul suo profilo Facebook il sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio che ha comunicato che i tecnici che sorvegliano le strutture hanno rilevato un movimento di alcuni millimetri del versante roccioso della Madonnetta.

Abbastanza per far scattare l’allarme e spingere il primo cittadino a decidere per la chiusura per motivi di sicurezza pubblica.

Sul posto hanno compiuto alcuni rilevamenti anche i vigili del fuoco che hanno confermato un’anomalia che deve essere sottoposta ad accertamenti approfonditi.

Questa mattina un team di tecnici e di esperti eseguirà alcuni sopralluoghi lungo la via di collegamento tra Riva Trigoso e Moneglia ed in particolare sul posto dove viene segnalato il movimento franoso.

Gli esperti diranno se davvero esiste un pericolo di crollo e quali interventi si rendono eventualmente necessari per ripristinare le strutture. In base alle rilevazioni sarà possibile valutare i tempi per la riapertura della via di collegamento.