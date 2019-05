Genova – Ubriaco armato di coltello arrestato in piazza delle Vigne

Genova – Nel primo pomeriggio di ieri, In piazza delle Vigne, una pattuglia della Polizia Locale in servizio nel centro storico ha fermato una persona in palese stato di ubriachezza.

Addosso all’uomo, che si rifiutava di fornire le proprie generalità, sono stati trovati ben due coltelli di grosse dimensioni. Accompagnato in Questura per il fotosegnalamento, la persona è stata identificata come cittadino senegalese di 41 anni, illegalmente presente sul territorio dello Stato.

Nei suoi confronti sono state presentate all’Autorità Giudiziaria denunce per il soggiorno illegale sul territorio italiano, per il possesso di armi atte a offendere e per ubriachezza molesta, ed è stato disposto un ordine di allontanamento.

Nei giorni scorsi i residenti della zona hanno presentato una raccolta di firme al Comune di Genova per chiedere più sicurezza e più controlli per contrastare lo spaccio di droga e il ripetersi di episodi di micro criminalità.

(foto Archivio)