Girandole colorate al posto degli ombrelli, nuove sorprese in via XXV aprile

Genova – Dopo gli ombrelli multicolori, in via XXV aprile e nel centro arrivano le “girandole colorate”. Una nuova sorpresa per genovesi e turisti a passeggio per le vie del centro cittadino per l’istallazione di un nuovo tipo di “arredo” urbano.

Passanti con il naso all’insù da ieri sera in via XXV aprile per ammirare il gioco di colori e movimenti che anima l’istallazione delle girandole colorate. Ora si attende la consueta “cascata” di immagini e post sui social per capire se l’idea sia piaciuta o meno.