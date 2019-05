Grave incidente a Sampierdarena nella notte, ferita una 90enne

Genova – Grave incidente, nella notte, in via Buranello, nel quartiere genovese di Sampierdarena. Per cause ancora da accertare due auto si sono tamponate e le persone a bordo sono state soccorse dal 118 per le ferite e trasportate in ospedale in codice giallo.

Tra i feriti anche un’anziana pensionata di 90 anni mentre gli altri hanno tra i 50 e i 70 anni.

Poco dopo l’incidente sono arrivate le ambulanze e le forze dell’ordine che hanno assistito i feriti e poi li hanno affidati alle cure del personale paramedico.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.