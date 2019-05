Genova – Rallentamenti sul ponte elicoidale della Sopraelevata, in via P. Chiesa e sulla strada Ald. Moro nella parte terminale uscita via di Francia a causa di incidente.

Un camion ed un’auto si sono scontrati per cause ancora da accertare in via Lungomare Canepa all’altezza della caserma della Guardia di Finanza.

Sul posto si sono formate lunghe code e rallentamenti che hanno ripercussioni su tutta la viabilità del ponente genovese.