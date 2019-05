Incidente mortale a Rivarolo, morto Andrea Corsini

Genova – E’ Andrea Corsini il ragazzo morto questa sera nel terribile incidente avvenuto nel quartiere di Rivarolo. Il giovane, che viveva in salita dell’Orso, a Marassi, stava lavorando nell’officina del padre, in via Rivarolo quando è intervenuto per inseguire un ladruncolo che aveva messo a segno un colpo in un negozio vicino.

Corsini è salito in sella alla sua moto e si è lanciato all’inseguimento quando, per cause ancora da accertare, è stato sbalzato dalle sella ed ha picchiato violentemente la testa a terra restando ucciso sul colpo.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e della polizia locale e il personale paramedico ha tentato inutilmente di salvargli la vita. Il casco del giovane si è sfilato per la violenza dell’impatto e le ferite sono risultate mortali.

Andrea Corsini avrebbe compiuto 26 anni tra qualche giorno. Il suo profilo Facebook è letteralmente sommerso di messaggi di amici e parenti che gli rendono omaggio.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.