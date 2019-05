Investito in via Cadorna mentre attraversa la strada, grave un ventenne

Genova – Restano gravi, all’ospedale Galliera, le condizioni del ragazzo di vent’anni investito ieri, nel tardo pomeriggio, in via Cadorna, in pieno centro cittadino.

Il ragazzo stava attraversando la strada quando è stato travolto da un mezzo di passaggio.

Coinvolti nell’incidente un’auto e una moto anche se non è ancora chiaro quale dei veicoli sia responsabile dell’investimento.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza e le forze dell’ordine e il ragazzo è stato immobilizzato e trasferito in ospedale in codice rosso.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.