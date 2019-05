Notte dei Musei a Genova, ecco tutti gli appuntamenti

Genova – Torna la Notte dei Musei, ormai alla sua 15esima edizione e, nell’ambito della Nuit européenne des Musées, sabato 18 maggio tornano le aperture straordinarie dei musei genovesi, dalle 20 alla mezzanotte, con un programma ricco di appuntamenti all’insegna dell’arte e della musica.

Ecco gli eventi principali:

Palazzo Tursi

Ore 16 – Cortile: La moda incontra il museo. Fashion Project Talent

Ore 20,30 – Salone di Rappresentanza: Gli a(e)ffetti della musica Chitarra Flamenca!

Ore 22,15 – Salone di Rappresentanza: Viaggio in Italia. Omaggio a Paganini, con la Camerata Musicale Ligure e Andrea Cardinale

Omaggio al cinema italiano: Nino Rota – Il valzer del Gattopardo (dal Gattopardo di Luchino Visconti); Il padrino (da Il padrino di Francis Ford Coppola); Felliniana (il cinema di Federico Fellini);

Ennio Morricone – Spaghetti Western Story (da Sergio Leone, nel trentennale della scomparsa)

Omaggio alla canzone d’autore

Da Lauzi a De Andrè nel ventennale della scomparsa

Omaggio all’opera

Gioacchino Rossini

Sinfonia dall’opera “La Cenerentola”

Palazzo Rosso

visite guidate su prenotazione con divulgatori scientifici

Prenotazioni visite presso bookshop prenotazioni dalle ore 19

Palazzo Bianco

visite guidate su prenotazione con divulgatori scientifici

Prenotazioni visite presso bookshop dalle ore 19

Ingresso ridotto euro 6 alla mostra “Albrecht Dürer (1471-1528). Capolavori a bulino”

Ore 17 – giardino inferiore: IMMAGINARIO DI PAROLE nella Notte dei Musei le storie crescono sotto gli alberi. Letture e narrazioni per famiglie con bambini di 3-7 anni

Un’occasione per scoprire, in un’oasi di natura in città, i libri finalisti e vincitori delle ultime edizioni del PREMIO ANDERSEN, con l’arte del racconto di Carla Giolito e Milena Fois dell’associazione culturale La Stanza. inserito anche nella rassegna Genova Città del Libro per Bambini e Ragazzi in occasione del 38° PREMIO ANDERSEN – i migliori libri dell’anno per bambini e ragazzi (premiazione sabato 25 maggio a Palazzo Ducale, Sala del Munizioniere).

Ore 20/23 – La bottega di Dürer

Prenotazioni presso il Bookshop dalle ore 19

Gli studenti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, allievi del corso di grafica d’arte vi guideranno, alla scoperta dei segreti della prodigiosa tecnica incisoria del Maestro di Norimberga nelle sue varie fasi.

Ore 20.45 – Teatro Auditorium: “Illogical Show” con i Trejolie. Biglietto da € 15 a € 10

Per i possessori della card dei musei: €12

Museo del Risorgimento – aperto fino alle 21

Museo d’arte orientale E. Chiossone – aperto fino alle 24. Ultimo ingresso alle 23.

Prenotazioni allo 010 542285

ore 21 Kettle of Kites: genere indie rock alternato ad atmosfere folk

Museo Civico di Storia Naturale G. Doria – aperto fino alle 24. Ultimo ingresso alle 23,30

chiuso dalle 19 alle 20

Dalle 20 alle 24 ingresso libero in museo e biglietto ridotto – (€7) per la mostra “Dragons”

Ore 21 “Un tesoro di Museo”. Visita guidata a cura di associazione Didattica museale

Museo di Sant’agostino – aperto dalle 20 alle 24

ore 18 – primo piano: Duplex Ride > DISASTER AREA (

ore 20 – chiostro triangolare: Inaugurazione della mostra Genova ieri e oggi con foto di Giuliano Lo Pinto e riproduzioni di foto otto-novecentesche della città.

ore 21 – Spazio Puget: Giacomo Carissimi (1605-1674) JEPHTE Oratorio per soli, coro e strumenti

ore 22 – Spazio Margherita di Brabante: MELODIE ENSEMBLE

Castello d’Albertis Museo delle Culture del Mondo – aperto fino alle 22. Ultimo ingresso alle 21

Dalle 19 speciale biglietto promo a € 3 per la visita libera al museo

ore 20 visita “Sei corde per una Notte” 4,50 € a persona (è richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 010.2723820)

biglietteriadalbertis@comune.genova.it – www.museidigenova.it – www.solidarietaelavoro.it

Durante la serata Bonton Bistrot sarà aperto fino alle 22, con la possibilità di prenotare l’aperitivo o la cena

ore 20 “Sei Corde per una Notte”: la visita a Castello D’Albertis verrà accompagnata dalle note della chitarra. Alle 20, visita ideata guidata a cura di Cooperativa Solidarietà e Lavoro e associazione Gran Sonata. In collaborazione con associazione Gran Sonata, Conservatorio N.Paganini, Rassegna Sei Corde al Castello

Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce – aperto fino alle 20

Museo di Archeologia Ligure – aperto fino alle ore 20,45. Dalle 16,30 alle 18,30 e dalle 19,30 alle 20,45: Giochi antichi, laboratori di preistoria e presentazioni. Con Istituto Italiano di Archeologia Sperimentale, Liceo Lanfranconi Sestri Ponente 3 E – Progetto Alternanza Scuola Lavoro e Liceo Chiabrera Martini di Savona – Progetto Pon Metro “Coloriamo i sentieri”

Serata di musica

Coro della Conte, diretto dal maestro Claudio Isoardi.

ore 19 – ingresso Villa Pallavicini

ore 19,45 – 20,45 in Museo

Galata Museo Del Mare

apertura straordinaria dalle 20 alle 22. Ultimo ingresso alle 21

Biglietti speciali: € 7 solo museo, € 10 museo e sommergibile.

Alle ore 20.15: musica dal vivo con AndromacA, duo di musica classica contemporanea

Museo della Commenda

Apertura straordinaria dalle 19 alle 22 ultimo ingresso ore 21.30, biglietto ridotto € 3

Musica Sentieri Sonori, un viaggio di improvvisazioni acustiche di ambienti naturali ed artificiali, al primo piano. A cura della Cooperativa Sociale “La Casa della Musica”, in collaborazione con gruppo musicale “Tempi Morti” e “Identità Sonore”.

Mostra Fuori Onda 1916 – 2016 100 anni di cronache dai cantieri navali di Pietra Ligure al piano terra, mostra di Federico Palerma – la materia e il gesto, a cura di Luciano Caprile e Claudio Castellini, al secondo piano.

Lanterna di Genova

Apertura dalle 14.30 alle 22, con ultimo ingresso alle 21.30. Il biglietto ridotto a 5 euro per tutti a partire dalle 18. In concomitanza ci sarà “Ti Porto alla Lanterna- Speciale Notte dei Musei” link http://www.lanternadigenova.it/primavera-alla-lanterna/

orari del bus per il 18 maggio:

Percorso Circolare Bus Navetta LANTERNA > NOTTE DEI MUSEI

PARTENZA DA GALATA MUSEO DEL MARE – GRAMSCI

sabato 18/05: 17.00 – 17.45 – 18.30 – 19.15 – 20.00 – 20.45

PARTENZA PER RITORNO DA P.LE IQBAL MASIH

(Terminal Traghetti)

sabato 18/05: 17.25 – 18.10 – 18.55 – 19.40 – 20.25 – 21.10 – 22.15

Museo Navale di Pegli

Apertura straordinaria dalle 18.30 alle 21, mostra Non è mai troppo tardi…il fotografo Massimo Cebrelli ritrae docenti e soci CUP. Visite guidate alla Villa Centurione Doria info: cultura@cup99.it

Musei di Nervi

GAM – Galleria d’arte moderna – aperto dalle 20 alle 24

Dalle 21,30: Danze intorno al materno, con Guendalina Di Marco

Note D’Arte

Alter Echo String Quartet

RACCOLTE FRUGONE – aperto dalle ore 20 alle 24

Ore 21 – Loggiato: Concerto accompagnato dal violino

WOLFSONIANA – aperto delle 20 alle 24, apertura straordinaria gratuita del museo e della mostra temporanea Achille Funi e Mimì Quilici Buzzacchi. Da Ferrara alla Libia.

Ore 21: visita guidata del museo e della mostra a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Saranno aperti anche:

Sala Dogana a Palazzo Ducale – dalle 15 alle 24. Sara visitabile la mostra APPRODI 2019 di Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova

Palazzo Lomellino – dalle 20 alle 24. Visite guidate al primo piano nobile (affreschi Strozzi e Salotto Cavalier Tempesta). Prima partenza alle 20.15 – a seguire visite guidate cadenzate – partenza ultima visita guidata alle 23.15

Palazzo della Meridiana

In occasione della Notte dei Musei alle 17 apre le sue porte ai più piccoli per il Laboratorio didattico “Io riciclo, e tu?!” A fine laboratorio, possibilità di esplorare la mostra “Caravaggio e i genovesi”, con una speciale visita guidata dedicata ai più piccoli.

Costo: 10€ ( biglietto mostra+ attività)

Età: 6/11 anni

Prenotazione obbligatoria: 010 2541996 – didattica @palazzodellameridiana – i www.palazzodellameridiana.it

Palazzo Tobia Pallavicino (Camera di Commercio) – visitabile fino alle 23.30