Posteggi per disabili – Raffica di controlli (e multe) a Genova

Genova – Oltre 70 sanzioni per sosta vietata in spazi riservati a disabili nei posteggi di centri commerciali e supermercati e 45 su parcheggi in strade pubbliche. E’ il triste bilancio dei controlli della polizia locale a tutela dei disabili e delle auto adibite al loro trasporto.

Nella settimana compresa tra il 6 e il 12 maggio gli agenti della Polizia Locale hanno eseguito 867 controlli su tutto il territorio cittadino, per verificare l’uso corretto degli spazi riservati ai veicoli dedicati al servizio delle persone disabili, e sono state elevate 45 contravvenzioni per sosta non autorizzata su strade pubbliche, 71 contravvenzioni per sosta non autorizzata in spazi riservati ai disabili all’interno di aree di parcheggio commerciali, e sono stati ritirati 50 contrassegni per uso improprio.