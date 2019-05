Capo Plaza dal vivo quest’estate con “Da 0 a 20 summer tour”

Milano – Un nuovo tour italiano ed europeo per il giovane rapper Capo Plaza. Manca davvero poco al “Da 0 a 20 summer tour”, la nuova scaletta di concerti estivi nelle maggiori città italiane ed europee del rapper di Salerno.

Capo Plaza è quindi pronto a ripetersi dopo il grande successo ottenuto con il suo primo tour in giro per l’Europa dello scorso marzo, durante il quale si era esibito davanti ai suoi fan in alcune delle principali città europee come Berlino, Amsterdam, Zurigo, Londra, Barcellona, Nova Gorica e Francoforte.

Il tour estivo partirà dal prossimo 6 giugno con una serie di appuntamenti imperdibili tra cui spiccano importanti festival sia nostrani che europei.

Questa la lista completa delle date del “Da 0 a 20 summer tour”:

8 /06 Unlocked Music Festival – Palermo

9/06 Nameless Music Festival – Barzio (Lecco)

21/06 Pimped Out – Lubjana (SLO)

22/06 Basement – Brescia

26/06 Sherwood Festival – Padova

28/06 Parma Music Park – Parma

30/06 Rock In Roma – Roma

11/07 Tipic – Formentera

18/07 Torino Flower Festival – Torino

20/07 Rimini Beach Arena – Rimini

27/07 Alibi Festival – Foggia

4/08 Acquarius – Isola di Pag (CRO)

15/08 Pacha – Barcellona (SPA)

16/08 Sottosopra Fest – Gallipoli

24/08 Contro Festival – Castignole Delle Lanze (AT)

Capo Plaza è l’assoluto protagonista della nuova scena rap italiana a partire dal suo esordio, avvenuto più di anno fa. Da quel momento in avanti ha scalato le classifiche a suon di hit grazie anche al suo primo album “20”, che si è posizionato nella top 10 della classifica annuale delle vendite ed è tuttora, dopo ben 55 settimane dalla sua uscita, ancora nella top 15 della classifica Fimi/Gfk.

L’album contiene alcuni dei maggiori singoli di Capo Plaza come “Tesla”, che vede i featuring di Drefgold e Sfera Ebbasta e “Giovane Fuoriclasse”, singolo che ha ottenuto un triplo platino con oltre 52 milioni di views.

Per maggiori informazioni sul “Da 0 a 20 summer tour” sarà possibile visitare il sito ufficiale dell’artista.