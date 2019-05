Comunità Tamil a Genova per ricordare il massacro di Mullivaikal in Sri Lanka

Genova – Un presidio per commemorare le vittime del massacro di Mullivaikal, in Sri Lanka, organizzato dalla comunità Tamil del Piemonte e della Liguria che si incontrerà oggi pomeriggio, alle 14,30, in largo Pertini, nelle vicinanze di piazza De Ferrari.

In una nota inviata ai Media, la comunità Tamil spiega le motivazioni della giornata di protesta e di ricordo della tragedia che ha colpito il popolo Eelam Tamil.

“Sono passati esattamente 10 anni dal massacro di Mullivaikal, ma l’oppressione e il genocidio contro il Popolo Eelam Tamil nello Sri Lanka continuano ancora in molte forme. I diritti umani continuano ad essere violati. La Comunità Internazionale e il Governo dello Sri Lanka non hanno ancora dato risposte o fornito giustizia per le oltre 70.000 vittime e i 146.679 civili che tutt’ora continuano a mancare all’appello.

Negli ultimi giorni di conflitto armato il Governo dello Sri Lanka creó delle zone protette dette “No Fire Zones”, in cui i civili Tamil vennero intrappolati con l’inganno e fatti credere di essere al sicuro. Confinati in un territorio sempre piú piccolo, i Tamil subirono quotidianamente sistematici bombardamenti. I medici disperati furono costretti ad eseguire amputazioni su bambini senza anestesia. Le malattie, la fame e le infezioni decimarono in poco tempo la popolazione Tamil.

Molte donne e uomini furono vittime di violenza sessuale, abusi, torture e sparizioni. Le Nazioni Unite hanno affermato che i membri dell’esercito dello Sri Lanka sono chiaramente responsabili per gli abusi e le violenze sessuale che si sono verificati durante il conflitto armato

Esistono inoltre chiare prove dell’esecuzione di combattenti e civili disarmati ad opera dei militari cingalesi, violando gravemente la Convenzione internazionale di Ginevra.

La Diaspora Tamil anche quest’anno desidera dar voce alla tragedia invisibile del popolo Eelam Tamil. In occasione di tale ricorrenza la Comunità Tamil del Piemonte invita la popolazione alla cerimonia di commemorazione.

La Diaspora Tamil di tutto il mondo ricorda, in questa triste ricorrenza, che il popolo Eelam Tamil è ancora alla ricerca di GIUSTIZIA e che l’unica soluzione é il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione del popolo Tamil e la creazione di uno stato indipendente, il Tamil Eelam”.