Condizioni di lavoro inaccettabili, sciopero dei dipendenti dell’Hotel Britannia

Genova – Giornata di sciopero per i lavoratori dell’Hotel Britannia.

I dipendenti si sono radunati davanti all’ingresso dell’Hotel Britannia, in via Balbi, intorno alle 9.30 di questa mattina e hanno dato vita a un presidio per protestare contro condizioni di lavoro ritenute “inaccettabili”.

Un’astensione dal lavoro che durerà un intero turno, arrivata dopo la richiesta di incontro urgente fatta dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil e Uitucs Uil alla ditta Barone Service e a Hotel Britannia che, attraverso la cessione di un ramo d’azienda, ha esternalizzato il servizio delle camere proprio alla Barone.

Maurizio Fiore, della Filcams Cgil Genova, spiega: “L’organizzazione del lavoro è stata completamente stravolta. Una media di venti camere da pulire in quindici minuti. Atteggiamento antisindacale dell’azienda che rimanda da tempo il confronto al tavolo, vessazioni continue verso le dipendenti. L’Hotel Britannia ha responsabilità precise su quanto sta accadendo, soprattutto dal momento in cui l’azienda a cui ha esternalizzato il servizio a dicembre del 2018, non si rende disponibile a risolvere le questioni e le problematiche da noi denunciate“.