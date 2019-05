Eco Eridania dona furgone per trasportare bambino di 9 anni affetto da atrofia muscolare

Arenzano (Genova) – Un nuovo furgone, attrezzato per il trasporto delle carrozzine, per il piccolo Diego, il bambino di nove anni affetto da atrofia muscolare spinale che lo scorso aprile è rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha distrutto il mezzo che la famiglia usava per trasportarlo.

La cerimonia si terrà lunedì 20 maggio, nella sede della Eco Eridania di Arenzano. Verrà consegnato il nuovo mezzo alla famiglia di Diego che potrà così portarlo alle visite mediche necessarie per affrontare la patologia genetica invalidante che colpisce il sistema muscolare.

Dall’età di due anni si muove su una carrozzina elettronica e per tale motivo ha bisogno di un furgone adatto che ne permetta il trasporto.

Il 1° aprile di quest’anno, di rientro da una visita medica a Milano, il furgone ove viaggiava è rimasto distrutto in un incidente ed è stato temporaneamente sostituito da un mezzo in affitto comportante una spesa onerosa per la sua numerosa famiglia. Per tali motivi, si è creata l’esigenza di trovare un’altra autovettura in sostituzione per permettere al piccolo Diego di continuare a frequentare la scuola, le attività all’aperto e le sue sedute di fisioterapia.

Eco Eridania ha deciso di sostenere le spese relative all’acquisto di questo nuovo mezzo di trasporto. Partner del progetto è la Fondazione Francesca Rava – Nph Italia Onlus che dal 2014 collabora con Gruppo Eco Eridania in numerosi progetti di aiuto all’infanzia, tra i quali la consegna di un altro automezzo nel 2017 ad Aurora, ragazza “speciale” che ha perso la propria casa con il terremoto avvenuto nel centro Italia nel 2016.