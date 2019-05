Fregata Luigi Rizzo, ultimo giorno per visitarla

Genova – Ultimo giorno utile per visitare la fregata “Luigi Rizzo” all’ancora nel Porto di Genova, a ponte dei Mille. Le visite a bordo proseguiranno per l’intera giornata secondo gli orari previsti.

Per visitare la nave occorre prenotarsi sul sito Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visite-gratuite-alla-fregata-l-rizzo-61860415167 scegliendo giorno e orario di visita.

E’ necessario recarsi almeno 15’ prima al Varco di Ponte dei Mille (Stazioni Marittime) portando un documento di riconoscimento. Possono partecipare adulti e minorenni in grado di camminare autonomamente. Marinai della Fregata verificheranno le prenotazioni, organizzeranno i gruppi, e con un breve tragitto a piedi accompagneranno i visitatori all’ingresso della nave.