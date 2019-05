Genoa – Cagliari, probabili formazioni: Prandelli cambia ancora e ritorna al 3-5-2

Genova – Si avvicina la partita chiave della stagione rossoblu. Domani sabato 18 maggio alle ore 18 allo Stadio Luigi Ferraris andrà in scena Genoa – Cagliari, incontro valevole per la 37^ giornata di Serie A.

La formazione genovese si trova ad un crocevia del proprio campionato. Vincendo potrebbe scacciare quasi definitivamente lo spettro della retrocessione in Serie B, perdendo dovrebbe invece sperare in un passo falso dell’Empoli terzultimo, attualmente a -1 dai Grifoni e che domenica affronterà il Torino in casa.

Mister Prandelli per questo vitale scontro opterà per il ritorno al 3-5-2, abbandonando almeno temporaneamente il 4-3-3 visto nelle ultime uscite.

In porta il solito Radu, mentre in difesa si posizioneranno Biraschi, Gunter, che sostituirà lo squalificato Romero e Zukanovic, favorito nel ballottaggio con Pezzella.

A centrocampo sugli esterni agiranno Pedro Pereira e Capitan Criscito, mentre a formare il terzetto centrale saranno Lerager, Radovanovic e Veloso.

Sul fronte offensivo sicuro del posto da titolare è Pandev, mentre per la seconda maglia dal 1′ sarà corsa a due tra Lapadula e Kouamé, con l’italiano che pare essere in vantaggio sul numero 11.

Queste le probabili formazioni delle due squadre:

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Gunter, Zukanovic; Pedro Pereira, Lerager, Radovanovic, Veloso, Criscito; Pandev, Lapadula. Allenatore: Prandelli

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Barella; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran