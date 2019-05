Muore inseguendo un ladro a Rivarolo, commozione sul web per Andrea Corsini

Genova – C’è grande partecipazione e commozione, sui social, per la tragica morte del giovane di 25 anni che ieri sera si è schiantato con la sua moto, a Rivarolo, mentre cercava di fermare un ladro che aveva appena messo a segno un furto in un negozio vicino all’officina dove lavorava con la famiglia.

Andrea Corsini ha sentito le urla provenienti da un vicino negozio di scarpe e senza pensarci un attimo è saltato sulla sua moto e si è lanciato all’inseguimento. Dopo poco, però, per cause ancora in via di accertamento, il ragazzo ha perso il controllo della moto ed è stato sbalzato dalla sella cadendo rovinosamente a terra.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine ed è stato fatto tutto il possibile per rianimarlo ma per lui non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul posto per le gravissime ferite riportate nell’impatto con il terreno.

La notizia della sua morte si è diffusa sui social e la sua pagina Facebook è stata sommersa da commenti e messaggi di cordoglio e di saluto. Molti gli amici e i familiari ma anche moltissimi cittadini desiderosi di porgere omaggio ad un giovane che ha perso la vita mentre cercava di aiutare il prossimo.