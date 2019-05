Sestri Ponente, auto parcheggiate bloccano l’ambulanza

Genova – Ancora auto in sosta selvaggia che bloccano il passaggio dei mezzi di soccorso.

L’ultimo episodio in ordine di tempo è accaduto la notte appena trascorsa in via don Luigi Perrone, a Sestri Ponente.

L’ambulanza inviata per il soccorso rimane incastrata transitando in curva, intasata dalle auto parcheggiate fuori dai limiti consentiti e creando intralcio al traffico.

I soccorsi perdono minuti preziosi, che in caso di gravi emergenze possono rivelarsi fatali.

La foto dell’ambulanza bloccata è stata postata da un utente sulla pagina Facebook Viabilità Genova e diverse sono state le proposte arrivate.

Dai dissuasori in curva per evitare il parcheggio a soluzioni “concrete” con maxi multe e ritiro della patente.

Un problema che troppo spesso si ripropone sulle strade a cui è necessario trovare una soluzione; la più semplice è anche la più difficile da mettere in pratica: pensare alle conseguenze dei propri comportamenti.