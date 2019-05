Vernazzola – Spiaggia per disabili, al via i lavori

Genova – Sono iniziati ieri mattina i lavori sulla spiaggia di Vernazzola per l’allestimento della spiaggia per disabili.

I tecnici di Aster hanno battuto una parte di arenile per compattarlo, rendendolo accessibile anche alle persone con ridotta capacità motoria.

Una spiaggia sempre più per tutti quella di Vernazzola.

Nelle scorse settimane, infatti, il Municipio ha chiesto al Comune di Genova di far diventare l’area del litorale una zona smoke free e plastic free.

Stop alle sigarette in spiaggia, con i fumatori costretti a spostarsi in aree delimitate; stop anche alla plastica non interamente biodegradabile.

Un provvedimento per limitare le oramai tristi situazioni che caratterizzano le spiagge, con l’abbandono di oggetti monouso in plastica, come bicchieri e posate, non gettati negli appositi contenitori per il conferimento dei rifiuti.