Arenzano, al Sipario Strappato stasera spettacolo su mobbing e stress lavoro correlato

Arenzano (Genova) – Uno spettacolo sui delicati temi del mobbing e dello stress da lavoro. Sarà in scena stasera sabato 18 maggio alle ore 21, presso il Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, “Oui, j’accuse”, la nuova opera di Lunastella Il Tasso interpretata dalla Compagnia La Porta Nascosta.

Diretto da Lazzaro Calcagno, lo show tratta delle molte malattie causate dall’eccessiva tensione e dalle situazione di ostracismo sul lavoro. Queste, le cosiddette “morti bianche”, sono però diverse dalle morti fisiche dovute alla scarsa sicurezza: non è infatti facile dimostrare con evidenza il rapporto di causa-effetto delle patologie causate da stress e mobbing, anche se, ormai, è più che accertato che queste situazioni causino problemi alla salute dei lavoratori.

Spesso basterebbe veramente poco per evitare che tali circostanze si tramutino in dramma, facendo più attenzione al rispetto della persona in quanto tale e monitorando le dinamiche sociali che si creano nel team del lavoro.

I biglietti avranno il costo di 12 euro a persona (10 euro per il ridotto). Per maggiori informazioni e prenotazioni sarà possibile contattare il 3396539121.