Corteo animalista a Genova contro lo sfruttamento degli animali in Acquari e Zoo

Genova – Un corteo per dire basta allo sfruttamento degli animali per il divertimento dell’essere umano. È stata indetta per oggi sabato 18 maggio a Genova dal Coordinamento Gruppi Animalisti Italia la mobilitazione nazionale contro tutte le realtà che traggono guadagno dalle sofferenze degli animali.

Secondo gli organizzatori del corteo uno dei luoghi maggiormente incriminati sarebbe proprio l’Acquario di Genova, struttura che ogni anno attrae numerosi turisti da tutto il mondo ma che al suo interno ospita circa diecimila esemplari costretti a vivere la propria vita dietro un vetro.

Tra gli animali che hanno più successo tra i visitatori, si legge nel comunicato del Coordinamento, figurano senza dubbio i delfini, creature intelligenti ed emotive che per natura si dovrebbero muovere centinaia di chilometri al giorno: questa loro volontà è però repressa in quanto i delfini sono costretti a vivere in poche decine di metri quadrati all’interno delle vasche dell’Acquario.

Il corteo partirà da piazza Caricamento alle ore 15, con i partecipanti che chiederanno a gran voce dei rapidi cambiamenti non solo per l’Acquario di Genova ma anche per quanto riguarda circhi e zoo.

La proposta del Coordinamento Gruppi Animalisti Italia sarebbe quella di trasformare l’Acquario in un grande centro dedicato alla cura e alla riabilitazione degli esemplari feriti che vengono recuperati in mare e di sostituire le tradizionali vasche con sale olografiche nelle quali i visitatori possano immergersi nella realtà virtuale in 3D per poter ammirare la bellezza degli animali senza però doverli costringere in cattività.