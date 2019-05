Giornata Internazionale dei Musei al Parco del Beigua: tutti gli eventi in programma per oggi

Genova – Una giornata per valorizzare il patrimonio storico e culturale nelle valli del Parco del Beigua. Si celebra oggi sabato 18 maggio in tutto il mondo la Giornata Interazionale dei Musei, l’evento promosso da ICOM – International Council of Museum.

Tema trainante di questa edizione sarà il racconto della storia e delle tradizione dei luoghi attraverso l’innovazione e la partecipazione alle comunità e allo sviluppo sociale ed economico del territorio.

Quest’anno il Parco del Beigua ha deciso di partecipare all’evento in collaborazione con i piccoli musei del comprensorio, a sottolineare lo stretto ed intenso rapporto tra la tutela della biodiversità e la conservazione della memoria delle comunità locali.

Si tratta di una grande occasione per tutti i visitatori per scoprire il territorio Ligure da un punto di vista inedito, con la possibilità di abbinare più visite nella stessa giornata per approfondire la storia e scoprire curiosità sorprendenti.

Questo il programma completo degli appuntamenti:

Palazzo Gervino – Centro Visite del Parco del Beigua, Sassello : ingresso gratuito all’esposizione dedicata a geologia, geomorfologia e paleontologica, con rari reperti fossili (orario 9-12:30). Info: tel. 010.85900300

: ingresso gratuito all’esposizione dedicata a geologia, geomorfologia e paleontologica, con rari reperti fossili (orario 9-12:30). Info: tel. 010.85900300 Museo Perrando e Nuovo Polo Museale, Sassello : apertura straordinaria anche al pomeriggio per visite alla mostra permanente di cultura materiale e archeologia industriale locali, alla sezione dedicata alla storia dalla Preistoria al Medioevo con reperti locali, al Museo napoleonico e alla collezione di arte contemporanea (orario 9:30-11:30 e 15-18). Info: tel. 019.724100

: apertura straordinaria anche al pomeriggio per visite alla mostra permanente di cultura materiale e archeologia industriale locali, alla sezione dedicata alla storia dalla Preistoria al Medioevo con reperti locali, al Museo napoleonico e alla collezione di arte contemporanea (orario 9:30-11:30 e 15-18). Info: tel. 019.724100 Museo Civico della Filigrana “Pietro Carlo Bosio”, Campo Ligure : ingresso gratuito per tutti i visitatori (orario 10:30-12 e 15:30-18:30). Info: tel. 340.4712796

: ingresso gratuito per tutti i visitatori (orario 10:30-12 e 15:30-18:30). Info: tel. 340.4712796 Museo Civico Andrea Tubino, Masone : visita alla vasta esposizione dedicata alla lavorazione del ferro in Valle Stura e alla mostra fotografica temporanea sulla Regione Marche (orario 15:30- 18:30). Info: tel. 347149 6802

: visita alla vasta esposizione dedicata alla lavorazione del ferro in Valle Stura e alla mostra fotografica temporanea sulla Regione Marche (orario 15:30- 18:30). Info: tel. 347149 6802 Abbazia Cistercense di S. Maria alla Croce, Tiglieto : due visite guidate straordinarie alle ore 11 e alle ore 16:30. Visita libera del monumento dalle ore 10:30 alle 12 e dalle 15:30 alle 17:30. Info: tel. 335.5718534

: due visite guidate straordinarie alle ore 11 e alle ore 16:30. Visita libera del monumento dalle ore 10:30 alle 12 e dalle 15:30 alle 17:30. Info: tel. 335.5718534 MuseoPassaTempo, Rossiglione : visite guidate “Alla ricerca delle buone abitudini perdute” alle ore 10, 15:30, 17:30 previa iscrizione. Info: tel. 342.8322843

: visite guidate “Alla ricerca delle buone abitudini perdute” alle ore 10, 15:30, 17:30 previa iscrizione. Info: tel. 342.8322843 Museo della Carta, Mele : Presentazione del libro “Liguri e Cartaginesi – L’alleanza che fece tremare Roma”, dello scrittore Luigi Colli, che racconta il sapere, le capacità ed il carattere dei Liguri, ore 17. L’iniziativa sarà preceduta dalla visita guidata al museo alle ore 16:30. Nella giornata sconti speciali su manufatti in carta in vendita presso il bookshop. Info: Le Muse Associazione culturale ONLUS tel. 348.8872620

: Presentazione del libro “Liguri e Cartaginesi – L’alleanza che fece tremare Roma”, dello scrittore Luigi Colli, che racconta il sapere, le capacità ed il carattere dei Liguri, ore 17. L’iniziativa sarà preceduta dalla visita guidata al museo alle ore 16:30. Nella giornata sconti speciali su manufatti in carta in vendita presso il bookshop. Info: Le Muse Associazione culturale ONLUS tel. 348.8872620 Museo Casa Natale di Sandro Pertini, Stella: ingresso gratuito per tutti i visitatori (orario 9-12). Info: tel. 019.706194 – 328.4353536