I Trilli sbarcano a Prà: al via stasera il nuovo tour estivo

Genova – Reduci dal grande successo del concerto del 1 maggio di Vado Ligure, I Trilli sono pronti per dare il via al loro nuovo tour estivo. La prima data, che si terrà stasera sabato 18 maggio alle ore 21, è in programma in piazza Scesa, nel quartiere di Prà.

L’evento musicale si inserisce nella tre giorni del Festival del Basilico, l’imperdibile rassegna dedicata al celebre ingrediente coltivato nelle serre della zona dal quale si ottiene il mitico pesto DOP.

Il gruppo, composto da Vladi alla voce, Alberto Marafioti alle tastiere, Davide e Alessandro De Muro alle chitarre, Fabio Bavastro al basso e Farbizio Salvini alla batteria, è quindi pronto per una serata all’insegna del divertimento e della musica, sempre con un occhio di riguardo nei confronti delle tradizioni della città di Genova.

Il concerto sarà anticipato alle ore 19 da un “Aperitivo Party” a cura dell’Istituto Alberghiero Nino Bergese con piano bar di Marco Effe.