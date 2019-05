Notte dei Musei a Palazzo Tursi: stasera il concerto con chitarra flamenca di Livio Gianola

Genova – Un concerto dedicato alle sonorità del flamenco a Palazzo Tursi. È in programma per stasera, sabato 18 maggio a partire dalle ore 20.30, l’inedito live con chitarra flamenca di Livio Gianola.

L’artista presenterà al pubblico un programma in linea con il suo percorso artistico: dotato di una grande tecnica, da anni Gianola affascina persone da tutto il mondo con le sue splendide opere originali che si contraddistinguono per raffinate armonie e melodie accattivanti.

Tramite la sua chitarra ad otto corde costruita seguendo i suoi dettami, il musicista proporrà dei brani creativi dalle atmosfere tipiche del flamenco, alle quali si aggiungeranno però colori, stili e sonorità differenti che affondano le proprie radici nel vasto background artistico di Gianola.

Quest’ultimo, infatti, è l’unico chitarrista non spagnolo ad aver scritto musiche flamenco per il presitigioso Ballet Nacional de España. Nel corso della sua carriera ha presentato le sue opere in alcuni dei teatri più importanti del mondo e si è guadagnato la stima dei più grandi musicisti di flamenco, da Paco de Lucia al ballerino Antonio Canales.

La serata, organizzata in occasione della “Notte dei Musei”, sarà ad ingresso libero e gratuito.