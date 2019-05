Notte dei Musei anche all’Accademia Ligustica

Genova – Tanti appuntamenti speciali organizzati dall’Accademia Ligustica, in occasione della Notte dei Musei.

Nella serata di oggi, sabato 18 maggio, l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova aderisce alla “Notte Europea dei Musei”, il grande programma internazionale di promozione di cultura ed arte.

Quattro gli appuntamenti per questa importante manifestazione, tutti ad ingresso libero ed organizzati tra la sede dell’Accademia di largo Peritini e alcuni dei più importanti musei cittadini.

Il primo sarà “La Galleria dei gessi a lume di candela”, in programma dalle ore 20 alle ore 24 presso il Museo dell’Accademia Ligustica. Tra le sale della struttura si rinnova la magia della visita notturna a lume di candela tra i numerosi calchi di capolavori della scultura di ogni epoca. Un’atmosfera inedita e sognante che permetterà di apprezzare ancora di più la bellezza delle opere custodite nel Museo.

Si prosegue con “Bauhaus di luce”, a partire dalle ore 20.30 nell’atrio di Palazzo Ducale. Si tratta di un appuntamento speciale, una vera e propria rarità unica nel suo genere organizzata in occasione dell’International Day of Light dell’UNESCO. Attraverso la tecnica del lightpainting in real time davanti agli occhi dei visitatori prenderanno forma delle splendide immagini immateriali, che via via si coloreranno di luce.

A Palazzo Bianco, invece, dalle ore 20 alle ore 23 si terrà “La bottega di Dürer”, laboratorio dimostrativo degli allievi dell’Accademia, accompagnati dal Professor Luca Daum, che permetterà agli ospiti di scoprire tutti i segreti delle tecniche di incisione del Maestro di Norimberga.

Infine, l’ultimo appuntamento è fissato presso la Sala Dogana di Palazzo Ducale, dove a partire dalle ore 20, saranno presentati gli elaborati finali delle tesi dell’anno accademico 2017/2018, tra pittura, fotografia, grafica e molto altro ancora.