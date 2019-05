Strage del Turchino, oggi la commemorazione del 75° anniversario

Masone (Genova) – Giornata di commemorazione e raccoglimento per ricordare le vittime dell’Eccidio del Turchino. Sarà celebrato oggi, presso il Sacrario del Passo del Turchino il 75° anniversario della Strage del Turchino, una tragica pagina della storia della resistenza partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale che vide 59 giovani perdere la vita per mano delle fucilazioni dei soldati delle SS.

I nazifascisti, quel giorno del 1944, prelevarono 59 prigionieri dal carcere di Marassi per vendicare l’attentato partigiano avvenuto al cinema Odeon della città di Genova, durante il quale rimasero uccisi cinque marinai tedeschi. Le SS portarono in seguito i giovani sul Colle del Turchino, dove avvenne la tremenda esecuzione.

Il programma della commemorazione prevede un’orazione di Guido Levi, del Comitato di Presidenza Istituto Ligure per la Sotira della Resistenza e dell’Età Contemporanea “Raimondo Ricci”. In rappresentanza del comune di Genova, invece, sarà presente per rendere onore ai caduti l’assessore al personale e pari opportunità Arianna Viscogliosi.

Per favorire la partecipazione della cittadinanza è stato predisposto un pullman che partirà da via Petrarca alle ore 8.15. Queste le fermate intermedie del mezzo pubblico:

Piazza Montano – Sampierdarena

Piazza Massena – Cornigliano

Piazza Poch – Sestri Ponente

LungomarePegli – Hotel Mediterranee

Piazza Bignami – Prà

Piazza Gaggero – Voltri