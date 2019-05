Vado Ligure per la salvaguardia del Santuario dei Cetacei: laboratori didattici ed incontri nel pomeriggio

Vado Ligure (Savona) – Una giornata di laboratori ed incontri per la difesa del whale watching in Liguria. Si terrà oggi, sabato 18 maggio a partire dalle ore 15, a Vado Ligure “Io Vado… con le balene”, l’appuntamento didattico dedicato ai più piccoli alla scoperta della bellezza delle balene.

Tutti gli incontri sono in programma in piazza Cavour, con due inediti laboratori per giovani artisti ed aspiranti scienziati sul filo conduttore del Santuario dei Cetacei e della sua protezione.

L’evento, organizzato in sinergia con le animazioni della Giornata Mondiale del Gioco, si inserisce infatti nel percorso formativo messo in atto dalle scuole della cittadina per la promozione e la salvaguardia del Santuario, splendido ed importante luogo che da anni è minacciato dall’inquinamento dei mari.

Durante gli incontri del progetto i bambini si sono trasformati in piccoli scultori realizzando, solamente tramite materiali di scarto e di recupero, delle opere che rappresentano gli splendidi abitanti del Santuario. Tutte le sculture saranno presentate alle ore 17.30 al termine dei laboratori didattici in un concorso che permetterà alle classi che hanno realizzato l’opera più bella di ricevere dei buoni acquisto per materiale scolastico.