Fiera di San Salvatore a Sampierdarena

Genova – L’annuale Fiera di San Salvatore arriva a Genova, nel quartiere di Sampierdarena.

Tutto pronto oggi domenica 19 maggio per l’attesissima Fiera di San Salvatore, il grande evento organizzato dall’Assessorato al Commercio del Comune di Genova. L’appuntamento, inizialmente in programma per lo scorso 5 maggio, era stato rinviato a causa di condizioni meteo avverse.

Durante la giornata saranno circa 100 i banchi che proporranno al pubblico le loro merci e i loro prodotti gastronomici, con tante leccornie per tutti i gusti. Non mancheranno inoltre come sempre gli imperdibili oggetti di artigianato e curiosità di ogni genere.

Per permettere il corretto svolgimento della Fiera, a partire dalle ore 6 di questa mattina fino alle ore 24, sarà istituito il divieto di circolazione, sosta e fermata in via Sampierdarena nel tratto compreso tra il civico 111 nero e piazzetta dei Minolli, in piazza del Monastero e in via Giacomo Giovanetti nell’area tra via Buranello e via Sampierdarena.