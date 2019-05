La Spezia – Vigili del fuoco salvano mamma gatta e 4 micetti

La Spezia – Sono rimasti intrappolati in una tubazione all’interno di un cantiere edile e non riuscivano più ad uscire, rischiando di morire annegati nel fango ma i vigili del fuoco sono intervenuti e li hanno salvati uno ad uno.

Salvataggio davvero particolare quello di oggi in via Benedicenti, nel quartiere della Chiappa. I pompieri sono stati chiamati da una signora che, sentendo un miagolio disperato provenire da un cantiere edile di una palazzina in costruzione ha deciso di comporre il 112 chiedendo aiuto.

Una squadra di Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta e dopo essere entrata nel cantiere ha seguito il miagolio sempre più agitato e terrorizzato sino a capire che proveniva da un grosso tubo corrugato.

In breve si sono messi al lavoro riuscendo ad estrarre mamma gatta e i suoi tre cuccioli che erano caduti per circa un metro e mezzo nella condotta ed erano ormai stremati dalle forze e dal fango che li avvolgeva.

Tutti e quattro gli animali sono stati estratti e curati per poi essere affidati alle cure dei volontari.