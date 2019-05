Teatro Instabile, concerto in ricordo per Umberto Bindi e Pippo Barzizza

Genova – Una serata dedicata alla memoria di due grandi artisti della musica italiana. Arriva oggi, domenica 19 maggio al Teatro Instabile, il concerto musicale in omaggio al cantautore Umberto Bindi e al direttore d’orchestra Pippo Barzizza.

A partire dalle ore 17 tanti ospiti si esibiranno sul palco del Teatro per ricordare questi due importanti musicisti. Tra gli artisti che parteciperanno alla serata figura Andrea Mora, il “Crooner Italiano” così come definito da Jazz Italia, che proporrà al pubblico due sue canzoni scritte in collaborazione proprio con Bindi: “Libero come l’aria” e “SOS navigantes”.

Mora, che recentemente ha pubblicato un nuovo album dal titolo “Essenzialmente Mora”, è un vero e proprio specialista nell’esecuzione di pezzi della storia del jazz e dello swing italiano.

Durante la serata, inoltre, verrà consegnato un attestato alla memoria di Umberto Bindi alla sorella Marisa, ospite d’onore insieme alla figlia del leggendario Natalino Otto, Silvia Codognotto Sandon.

L’evento sarà ad ingresso libero e gratuito.