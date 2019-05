Autovelox a Genova, ecco dove sono oggi

Genova – Proseguono i controlli della polizia locale per individuare e sanzionare gli automobilisti che non rispettano i limiti di velocità rischiando di causare pericolosi incidenti.

Anche oggi verranno istituite alcune postazioni di controllo autovelox in via ad alto scorrimento del traffico.

Ecco i punti oggetto di controllo oggi:

– Senza sosta le attività di controllo da parte della polizia locale di Genova lungo le strade cittadine. Ecco dove saranno posizionati gli autovelox mobili oggI lunedì 20 maggio.

Corso Aurelio Saffi / corso Quadrio / via Gramsci dalle 6,30 alle 13,30

Galleria Colombo dalle 13 alle 20

Corso Europa dalle 19 alle 2 di notte

La polizia locale avvisa che l’elenco è da intendersi “parziale” poichè è sempre possibile l’istituzione di altri punti di controllo autovelox “mobili” in diverse altre parti della città. I posti di verifica vengono segnalati da adeguata segnaletica stradale