Calciomercato Sampdoria, Chabot ad un passo: venerdì le visite mediche

Genova – La Sampdoria è vicinissima a piazzare un nuovo colpo in prospettiva per la prossima stagione.

Nei mesi scorsi il club di Corte Lambruschini aveva fatto registrare il proprio interesse per Julian Chabot, centrale difensivo di nazionalità Tedesca del Groningen.

I genovesi hanno continuato a lavorare sottotraccia riuscendo a sbaragliare la fitta concorrenza di Roma, Atalanta e Torino, compiendo dei grandi passi in avanti verso la chiusura della trattativa. I blucerchiati, secondo quanto riportato da Sky Sport, hanno infatti ottenuto il sì del calciatore e della società detentrice del cartellino, che vedrà entrare nelle proprie casse una cifra che si avvicina a 3,7 milioni di euro.

Il classe ’98 firmerà un contratto quinquennale ed è atteso questo venerdì a Genova per effettuare le visite mediche di rito per poi formalizzare il suo passaggio in blucerchiato.