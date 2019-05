Giovane morto inseguendo un ladro, domani i funerali di Andrea Corsini

Genova – Verrà celebrato domani mattina, alle 10, presso il santuario di N.s del Monte, sulle alture di San Fruttuoso, il funerale di Andrea Corsini, il ragazzo di 25 anni morto cadendo dalle sua moto mentre tentava di inseguire un ladro che aveva derubato un negozio vicino alla sua officina a Rivarolo.

I quartieri di Marassi – dove viveva – e di Rivarolo – dove lavorava – si riuniranno nella chiesa per ricordare il ragazzo che ha perso la vita in un tragico incidente stradale.

Un appello, lanciato sulle pagine Facebook, chiede ai commercianti dei due quartieri di abbassare le saracinesche in segno di lutto nell’orario della celebrazione come “segno visibile del lutto”.

Proseguono intanto le indagini per risalire all’identità del ladro che ha colpito nel negozio di scarpe vicino all’officina meccanica della famiglia di Andrea Corsini scatenando la reazione del giovane che, in sella alla moto, si è lanciato all’inseguimento morendo poco dopo.