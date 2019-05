Gossip – Chiara Ferragni ha affittato Gardaland per festeggiare il suo compleanno

Castelnuovo del Garda (Verona) – Il 7 maggio Chiara Ferragni ha festeggiato il suo 32esimo compleanno con la famiglia, il marito Fedez e il piccolo Leone. Per celebrare l’evento insieme agli amici, l’impreditrice milanese ha pensato di affittare il celebre parco divertimenti di Castelnuovo del Garda, ribattezzato #Chiaraland per l’occasione. Chiamati a raccolta, gli invitati hanno preso un pullman che da Milano li ha portati fino a Gardaland, che per tutta la sera è stato interamente a disposizione degli invitati dell’imprenditrice milanese.



Le foto pubblicate sui social ritraggono gli invitati mentre provano le diverse attrazioni, per poi cenare nella sala interna con un ricco buffet e decorazioni a forma di unicorno e zucchero filato rosa. Non è mancata la musica e ovviamente, la torta: quattro piani con sopra una riproduzione della festeggiata. I tentativi di indovinare la cifra spesa dai Ferragnez per questa serata parlano di circa 2500 euro, escludendo il costo dell’affitto del parco. Avendo scelto di svolgere l’evento durante l’orario di chiusura, non ci sono stati disagi per la normale clientela.