Incidente sull’autostrada A7 Genova – Milano, auto ribaltata

Genova – Spettacolare incidente, ieri pomeriggio, sull’autostrada A7 Genova-Milano, fortunatamente senza feriti. Intorno alle ore 18, forse per l’asfalto reso viscido dalla pioggia o per una manovra sbagliata, un’auto ha perso il controllo finendo per colpire il guard rail per poi ribaltarsi.

La persona alla guida si è così ritrovata bloccata nell’auto appoggiata sul tetto ma fortunatamente alcuni poliziotti liberi dal servizio e che viaggiavano in un’altra auto sono intervenuti e l’hanno liberata in attesa dei soccorsi del 118.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno rimosso la vettura dalla carreggiata e sgomberato quanto era rimasto sull’asfalto.

L’automobilista è stata trasferita per accertamenti in ospedale e il traffico è ripreso regolarmente.

In corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.