La Spezia – Vigili del fuoco salvano capretta intrappolata

La Spezia – Hanno avvistato una capretta impigliata nella rete “para sassi” di una strada e hanno chiamato i vigili del fuoco chiedendo di intervenire. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a far scattare l’allarme per un cucciolo di capra rimasto bloccato in una rete metallica di quelle che si posizionano per evitare frane e smottamenti e per evitare che i sassi che si staccano dal costone dei tratti più scoscesi possa cadere sulle auto in transito lungo le strade.

Sul posto, in località Rocce Rosse, sono intervenuti i vigili del fuoco di Brugnato che si sono arrampicati sul pendio ed utilizzando una scala,sono riusciti a raggiungere il cucciolo.

Una volta recuperato, l’animale è stato liberato in una zona sicura. Sul posto anche i Vigili Urbani di Levanto