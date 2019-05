Genova – Vigili del fuoco in azione, questa sera, in via Sacheri, nel quartiere genovese di Marassi, per una sospetta fuga di gas di notevole entità.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei pompieri e di Ireti che provvederà alla riparazione una volta individuata la perdita.

A chiamare il numero unico per le emergenze 112 sono stati i residenti di un condominio che hanno avvertito un forte odore di gas provenire da un locale.